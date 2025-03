¿Gabriel Soto está otra vez con Geraldine Bazán?

Hace algunos meses les informamos sobre la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva , quienes se creía llegarían al altar, pero no fue así. En las últimas horas Gabriel Soto habló sobre su exesposa, Geraldine Bazán.

Recordemos que el 2024 fue un año bastante complejo Gabriel Soto, pues además de terminar su romance con Irina Baeva, el actor de telenovelas pensó que pudo haber tenido cáncer.

¿Irina Baeva no apoyó a Gabriel Soto en esta delicada situación?

Gabriel Soto tuvo que pasar por una punción de médula ósea, un proceso en el que se extrae una muestra del líquido medular. Dentro de las posibilidades, una de estas era que podía tener leucemia, un tipo de cáncer, por lo que, en ese momento, aseguró haber contado con el apoyo de su círculo cercano, destacando a su exesposa, su padre y sus hijas, Elissa Mariel y Alexa Miranda.

Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue el hecho de no mencionar de manera directa a Irina Baeva, con quien en ese momento sostenía una relación; no obstante, sí dejó un mensaje que bien podría entenderse como una indirecta hacia ella: “Necesitas atención, necesitas mucho cariño, mucho apoyo y mucho apapacho. Fue lo que yo sentí que no tuve, y eso me llevó a tomar decisiones abruptas”.

Aunque no lo confirmó, esta habría sido la razón por la que Gabriel Soto habría terminado con Irina Baeva, pero muchos aseguran que ese pudo haber sido el principal motivo de su sorpresivo rompimiento.

¿Gabriel Soto está abierto al amor? Recientemente Gabriel Soto sorprendió al hablar sobre su exesposa, Geraldine Bazán, a ocho meses de su rompimiento con Irina Baeva, pero también reveló que está abierto al amor.

“Sí estamos abiertos ... el amor es parte fundamental del ser humano”, dijo durante un reciente encuentro con la prensa.

¿Geraldine Bazán estuvo pendiente de su estado de salud?

Gabriel Soto reveló que Geraldine Bazán estuvo preocupada y muy al pendiente de su salud. “Ella estuvo muy al pendiente cuando estuve mal, obviamente estuvo preocupada, somos papás de dos hijos, nuestra prioridad siempre han sido nuestras hijas”, compartió.

¿Gabriel Soto está otra vez con Geraldine Bazán?

Ante la posibilidad de darse una nueva oportunidad con Geraldine Bazán, Gabriel Soto dijo que “no, no creo, ya han pasado muchos años”.

“Geraldine (Bazán) evidentemente siempre va a ser una persona importantísima en mi vida, siempre vamos a ser familia, es la mamá de mis hijas, por ese simple hecho merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, siempre lo vamos a tener uno al otro”, dijo.