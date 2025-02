¿Irina Baeva no apoyó a Gabriel Soto cuando pensó que tenía cáncer? Esto dijo el actor

El 2024 se convirtió, sin duda, en el año más complicado a nivel personal que el actor Gabriel Soto ha tenido en su vida. Y es que, además de terminar su relación amorosa con la rusa Irina Baeva, el protagonista de un sinfín de telenovelas estuvo al borde del colapso dado que, durante un tiempo, pensó que podría haber tenido cáncer, una enfermedad que puede llegar a ser mortal.

Fue durante el año pasado que el actor tuvo que ser traslado al hospital de emergencia debido a una presión muy alta, misma que a la postre lo convirtió en una persona hipertensa. Posteriormente, y tras ser sometido a varios estudios, los especialistas le mencionaron que sus plaquetas estaban muy altas, hecho que ponía su vida en riesgo a corto plazo.

Primeras palabras de #GabrielSoto tras su ruptura con Irina Baeva



Tras meses de su ruptura con Irina Baeva, Gabriel Soto rompió el silencio y en una entrevista para !HOLA! México confesó que cometió algunos errores durante su relación.#LaVibra #Entretenimiento #Farándula pic.twitter.com/wC6O7shSSh — La Vibra (@LaVibraUS) February 24, 2025

¿Irina Baeva no apoyó a Gabriel Soto en esta delicada situación?

Gabriel Soto tuvo que pasar por una punción de médula ósea, un proceso en el que se extrae una muestra del líquido medular. Dentro de las posibilidades, una de estas era que podía tener leucemia , un tipo de cáncer, por lo que, en ese momento, aseguró haber contado con el apoyo de su círculo cercano, destacando a su actual esposa, su padre y sus hijas, Elissa Mariel y Alexa Miranda.

Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue el hecho de no mencionar de manera directa a Irina Baeva, con quien en ese momento sostenía una relación; sin embargo, sí dejó un mensaje que bien podría entenderse como una indirecta hacia ella: “Necesitas atención, necesitas mucho cariño, mucho apoyo y mucho apapacho. Fue lo que yo sentí que no tuve, y eso me llevó a tomar decisiones abruptas”.

¿Gabriel Soto terminó con Irina Baeva por esta situación?

Si bien no confirmó directamente que esta fue la razón para terminar su relación amorosa con Irina Baeva , algunos usuarios en redes sociales aseguran que bien pudo ser uno de los motivos principales de su ruptura, esto considerando que ya llevaban mucho tiempo juntos y que, incluso, la rusa asegura haber contraído matrimonio con el actor en turno.