Gabriel Soto e Irina Baeva reaccionan al escándalo legal de Laura “N”.

Gabriel Soto reaccionó ante la reciente polémica de Laura “N” por el presunto delito de evasión fiscal. El galán de telenovelas rompió el silencio para un grupo de reporteros y nuestros micrófonos de Azteca UNO en el aeropuerto.

Irina Baeva ha enfrentado múltiples polémicas desde su llegada a México

Paola Reyner, organizadora del evento que canceló la participación de Irina Baeva, asegura que no hubo caso de discriminación con la artista.

“La verdad es una situación muy delicada y es una cuestión legal, así que prefiero no comentar nada”, expresó el mexicano, quien caminó a paso apresurado junto a Irina Baeva.

Respecto al enfrentamiento legal que sostienen Gabriel Soto y Laura “N”, el actor confesó que podrían verse cara a cara en septiembre.

“Pues sí, efectivamente, cualquier cosa o duda pueden hablarlo con mi abogado. Nuestro tema es civil. Es un tema delicado que prefiero no comentar. Cualquier duda háblenlo con mi abogado”, subrayó.

Por su parte, Irina Baeva mostró nulo interés por el conflicto que la conductora peruana enfrenta con las autoridades mexicanas.

“La verdad es que no sabemos nada de eso y no nos compete a nosotros hablar de eso. Son temas legales muy delicados, entonces nosotros no tenemos nada que opinar al respecto”, expresó la modelo rusa.

Recordemos que, Gabriel Soto e Irina Baevadenunciaron a Laura “N” por los presuntos delitos de acoso, discriminación y amenazas, todo bajo la vía civil.

Los involucrados tienen previsto reunirse en septiembre en la Fiscalía General para dar continuidad a los mencionados cargos.

Te puede interesar: Laura “N” logra un amparo, así evita ir a prisión.

Laura “N” continúa sin rendir cuentas ante las autoridades

La polémica presentadora de televisión fue acusada por el presunto delito de depositaria infiel y aún no se tiene rastro de su paradero.

Ante la desaparición de Laura “N”, La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar, localizar y detener a la presentadora peruana.

Diversas figuras del espectáculo se han manifestado ante la controversia que enfrenta Laura “N” con la ley mexicana.

Tal es el caso de Alfredo Adame, quien en exclusiva para Ventaneando, confesó ser el hombre que denunció a Laura “N” por evasión fiscal.

También te puede interesar: ¿Por qué fue vinculada a proceso Laura “N”?