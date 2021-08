¿Alfredo Adame fue quien denunció a Laura “N” por evasión fiscal?

Alfredo Adame asegura que fue él quien denunció a Laura Bozzo.

Alfredo Adame dice a Ventaneando haber sido quien denunció a Laura “N” por evasión fiscal. Y asegura que lo hizo por las humillaciones de las que fue objeto por parte de la peruana en diversos momentos.

A mí esta mujer, lo que hizo fue ofenderme, insultarme, patearme los huev… yo le tiré el zarpazo. No soy vengativo, pero en este caso ya no hubo de otra

Así fue que Adame instruyó a su abogado para que diera aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre el fraude fiscal de la conductora, quien según cuenta el actor, vendió un inmueble que estaba asegurado por la Secretaría de Hacienda y que la propia conductora había ofrecido como garantía para el pago de impuestos.

Pero, ¿cómo fue que Alfredo Adame se enteró de la operación ilícita?

“De repente un día me contacta una persona mujer y me dice ‘yo tengo pruebas de que Laura “N” es una mujer fraudulenta, nos engañó. Nosotros le compramos un condominio, hicimos un contrato privado, le pagamos y a los cinco meses hicimos cita con el notario’. Laura les empezó a dar largas y no se presentaba, optó por esconderse y hacerse de la vista gorda”, reveló el actor a este programa.

Alfredo Adame aseguró que tuvo contacto con las personas estafadas por Laura “N”.

Según Alfredo Adame, la evasión fiscal de Laura data desde 2012, cuando realizó negocios fraudulentos por medio de un inmueble.

Laura ya traía dos problemas, uno por evasión fiscal y el otro por haber vendido fraudulentamente un inmueble que estaba embargado. Los dos delitos son graves, no tiene fianza ni amparo

El SAT la empezó a buscar y Laura entregó un condominio como garantía del adeudo que tiene, pero después no le dio continuidad, no arregló nada y se le escondió al SAT

Por cierto que Alfredo Adame, se reservó el nombre de los compradores que fueron defraudados por Laura.

