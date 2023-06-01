Gael García le inculca raíces mexicanas a sus hijos en Argentina.

Aunque, Lázaro y Libertad, los dos hijos que Gael García Bernal tuvo con la argentina Dolores Fonzi, han vivido toda su vida en Buenos Aires, Argentina, tienen bien arraigadas sus raíces mexicanas.

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Es la propia actriz, quien comparte con Ventaneando que Gael es quien se ha encargado de enseñarles todo lo relacionado a nuestro país, incluida la tradición de comer picante.

Comemos picante, les encanta México, viaja un montón, yo sé que están con el padre, vuelven y tienen tonada mexicana y que saben de historia, porque el padre sabe mucho de historia y que, no sé. Cada uno con lo que le gusta, no sé, mi hijo es fanático de los mitos griegos, toda la pandemia hacía clase de mitos griegos. Son niños que viajan mucho por el mundo, acompañan alguno de los dos y eso es una ventaja también

Pero, será que los niños planean seguir los pasos de sus famosos padres en la actuación.

Les encanta la música, el cine, teatro; están conectados, porque aparte, yo acá en mi casa hablo de cine todo el tiempo, tengo un proyector, veo películas todo el tiempo, siempre que puedo, esa es como que nuestra gran diversión, ellos también la comparten, pero no los veo todavía con una voz propia, que quieran imponer en cierta actividad, son todavía niños muy acomodados

¿Qué producción estrena en México?

Dolores, está por estrenar en México la cinta ‘Blondi’ que dirige y en la que también actúa y que narra la historia de una mujer que se convierte en madre a muy temprana edad.

Primero que México para mi es un país que quiero mucho, que amo, mis hijos son mitad mexicanos, o sea si me siento muy familiar con el país

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