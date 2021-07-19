Captamos a Gael García en el rodaje de su nueva película.

Gael García se tiñe el pelo de rubio para nuevo rodaje.

Solo nuestras cámaras captaron en El Paso, Texas de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Gael García en medio del rodaje de la cinta The liberase que aborda la vida de Saúl Armendáriz, exponente de la lucha libre mejor conocido como el exótico Cassandro.

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Este personaje cobró popularidad en la década de los ochenta y noventa, por ser una de las primeras figuras de este gremio en declararse abiertamente gay.

Con el cabello teñido de rubio, justamente como su personaje, Gael García lucía concentrado y relajado, a pesar de que también figura como productor del proyecto.

También, se dio tiempo para platicar y convivir con algunas personas del staff. El protagonista de la historia no podía faltar apreciando cada movimiento en el set de grabación.

Otro que sorprendió también durante el rodaje de la película, fue el cantante Bad Bunny, quien posó de igual forma para la fotografía del recuerdo al lado del actor mexicano.

El actor no dio entrevistas

Gael García se hospedó en un hotel de Ciudad Juárez, en donde una vez que nuestro reportero lo abordó su seguridad impidió que lo entrevistáramos. Al final lo vimos ingresar al hotel con una mujer, quien al parecer era Fernanda Aragonés, su actual pareja y con quien volverá a convertirse pronto en padre.

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Cabe señalar que el rodaje de la cinta contará con locaciones en la Ciudad de México.

