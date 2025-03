Gala Montes reacciona a foto de su madre con Adrián Marcelo

Ayer les informamos que Adrián Marcelo al fin había conseguido su objetivo, pues después de andar buscando a Crista Montes , mamá de Gala Montes, para una entrevista, finalmente pudo concretarla.

¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo a la madre de Gala Montes?

Hasta el momento se desconoce cuánto fue lo que Adrián Marcelo le pagó a Crista Montes, madre de Gala; sin embargo, diversas fuentes habrían revelado que esta no aceptaría menos de 500 mil pesos, ya que no atravesaba un buen momento económico luego de que dejara de ser representante de la también cantante.

¿Qué dijo la madre de Gala Montes?

Como mencionamos anteriormente, la entrevista ya se llevó a cabo. Esto quedó evidenciado con la fotografía que Crista Montes compartió en Instagram junto a Adrián Marcelo y que acompañó con el texto: “No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó un sinfín de críticas en contra de Adrián Marcelo y Crista Montes por parte de los internautas, quienes reaccionaron con comentarios como: “Con una mamá así mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Por eso su hija la sacó de su vida”, “Qué horror que por unos minutos de fama le haga esto a su hija”, “Ahora entiendo a las chicas Montes, mejor huérfanas”, “Anciana hambreada, por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre” y “Luego no ande llorando que sus hijas no la quieren y no la ayudan”.

¿Cuál fue la reacción de Gala Montes? Después de que Crista Montes, su madre, aceptara la entrevista con Adrián Marcelo, Gala Montes recurrió a sus redes sociales para, supuestamente, enviarle un mensaje a su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Gala Montes compartió una serie de fotografías, mismas que acompañó con el tema “Ni Parientes Somos”, interpretado por Los Tigres del Norte.

Además de eso, la también cantante escribió un fragmento de la canción: “Es cierto que me duele, que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”