Gala Montes estalla en redes sociales e insulta a sus fans

Desde hace algunos meses la actriz mexicana Gala Montes ha ganado popularidad en redes sociales tras ser considerada como un ejemplo a seguir, especialmente por la audiencia más joven, quien la ve como una mujer que defiende sus ideales, esto a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelta.

Y es que desde la mala relación con su mamá hasta el conflicto que tuvo con Adrián Marcelo, la joven de solo 24 años de edad parece que no sale de una controversia para poder entrar a otra. Y es que recientemente se hizo viral por una pelea que tuvo con sus seguidores de las redes sociales.

¿Qué dijo Gala Montes a sus seguidores?

La famosa actriz de películas y telenovelas mexicanas explotó en su cuenta de X luego de diversos comentarios de internautas en donde la cuestionan sobre su imagen y sus posturas, además de que lanzó comentarios en contra de Karime Pindter, quien supuestamente era una de sus mejores amigas.

De acuerdo con Gala, su excompañera de foro no la defendió cuando ella lo necesitaba, por lo que ha dejado de considerarla como una amiga o persona que desee tener cerca, igualmente que a Briggitte Bozzo, con quien también ha sido captada teniendo distintas peleas.

En este sentido, Montes reaccionó con un emoji en una publicación en donde es criticada Karime, cosa que demuestra que apoya la postura de dicho post, y que hizo que decenas de personas se lanzaran en su contra por exponer un mensaje contradictorio.

La famosa no dudó en defenderse y en explicar que ella no debe llevarse bien con todas las personas ni con todas sus excompañeras, además de acusar que existen varias que les caen mal, pero que eso no significa que desee que algo malo les suceda. Sin embargo, muchos tacharon las actitudes de Gala como incongruentes y la acusaron de ser una persona violenta.