FOTO | ¡Vivimos momentos cardiacos en la semifinal de La Academia 2024!

Mar y Mario se enfrentaron en un duelo electrizante interpretando “Solo el amor lastima así", dejando a todos los presentes impactados. Sin embargo, no todos los críticos compartieron la misma opinión. Lola Cortés expresó su descontento, afirmando que no hubo magia en la presentación y optando por no votar por ninguno de los dos. Su crítica marcó el tono negativo de la noche, poniendo en duda la conexión entre los académicos.