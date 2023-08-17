Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Dos actrices interpretaron su papel más retador en La Palabra Secreta
Ivonne Montero y Gaby interpretaron el papel de su vida en La Palabra Secreta intentando ayudar a los participantes a cumplir sus sueños. ¿Quién lo logró?
Los participantes de La Palabra Secreta tenían sueños muy bonitos y familiares. Favio quería ganar hasta medio millón de pesos para terminar de pagar la deuda de su casa; Iván únicamente quería darle un bonito regalo de graduación a su hija. ¿Quién cumplió su sueño? Descúbrelo.