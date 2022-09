EXCLUSIVA: Geraldine Bazán desmiente noviazgo con Alejandro Nones.

¿Geraldine Bazán dejó la soltería con un nuevo galán? Ella responde.

Aunque mucho se habló de un posible romance entre Geraldine Bazán y el actor Alejandro Nones, es la misma actriz quien lo desmiente en exclusiva para Ventaneando y asegura que por ahora no tiene a ningún hombre a su lado.

“Estoy soltera, pero no sola. No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, con hijas... es un poco más complicado, pero la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo. También estoy con el corazón muy apapachado”, declaró a las cámaras de este programa.

Recordemos que el pasado 22 de mayo, la actriz mexicana fue captada en el famoso festival de Cannes 2022 en Francia, evento a donde llegó acompañada de Alejandro.

Geraldine estrenará en breve el monólogo titulado Nosotras lo hacemos mejor que alternara con Dalilah Polanco y Fabiola Campomanes en el teatro Telón de Asfalto en la Ciudad de México.

“El miedo más grande de un actor es que te quedes en blanco en el escenario, pero en una puesta en escena siempre pueden entrar al quite tus compañeros y entonces te ayudan. En un monólogo es difícil. Este reto es muy grande y sí me tiene nerviosa”, contó.

Geraldine Bazán tendrá que someterse a una cirugía

Y confesó a Ventaneando que podría necesitar una cirugía en la rodilla a raíz de una fractura que sufrió y de la cual no se recuperó como debía: “Hace como un año y medio, esquiando en nieve, me rompí la rodilla. Iba a mucha velocidad, y a la hora de frenar, se me metió el esquí. La rodilla bye”.

Geraldine Bazán es una actriz mexicana de 39 años de edad, quien además tiene dos hijas llamadas Elisa y Alexa, fruto de su exrelación sentimental con Gabriel Soto.

