Yadhira Carrillo se hizo presente en el homenaje a Silvia Pinal.

Después de tres años de ostracismo, Yadhira Carrillo apareció sorpresivamente en el homenaje a Silvia Pinal.

Después de tres años salí y creo que es bien importante venir abrazar a nuestra amiga, aplaudirle, que lo merece tanto

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Y, aseguró no tener conflicto en caso de encontrarse con Leticia Calderón, quien minutos antes había entrado al recinto.

Al contrario, me da mucho gusto ver a los bebés, me da mucho gusto, claro. Nunca ha habido problema, el problema lo hacen luego otros, pero ni yo ni ella, el problema lo hacen otros. Ahora lo saludo

Yadhira Carrillo habló de la situación de su marido.

La actriz revela que su esposo Juan Collado, le pidió que no faltara al homenaje a Silvia Pinal.

Si me dijo ‘Ve, por favor, ve, abrázala, aplaude

Sobre Juan, Yadhira Carrillo asegura que se encuentra bien de salud en espera de que se aclare su situación legal y termine su viacrucis carcelario.

Tranquilo y fuerte, súper fuerte porque cuando eres inocente sabes que todo sale a la luz en su momento. Entonces nada más es cuestión de esperar, si por supuesto

Sobre su posible regreso a la televisión, Yadhira Carrillo respondió lo siguiente.

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