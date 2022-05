Geraldine Bazán comparte su “verdadera historia” con Alejandro Nones.

Fueron vistos en medio del Festival de Cine de Cannes 2022 y desde ahí se desataron varios rumores, por lo que Geraldine Bazán compartió la “verdadera historia” de su relación con Alejandro Nones.

¿Hay problemas entre Alejandro Nones y su novia, Geraldine Bazán?

La actriz dio su punto de vista a su regreso a México donde fue cuestionada, de manera un tanto injusta, respecto a cómo son las cosas con el actor, en especial después de que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron que su boda fue pospuesta.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre su relación con Alejandro Nones?

Geraldine Bazán no se mostró cómoda ante las preguntas que recibió a su regreso al país y simplemente se negó a responder preguntas de lo que se refiere a su vida privada y no quiso dar detalles al respecto.

Sin embargo, la actriz si resaltó que no hay nada “romántico” con Alejandro Nones y dijo textualmente: “No... ¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? acuérdense que las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal porque no pasa nada que crean historias”.

Y cuando recibió una pregunta referida al silencio que ha mantenido supuestamente por petición de Nones ha expresado con contundencia: “las mujeres somos las que ponemos las reglas”. En definitiva, no hay confirmaciones, sólo queda esperar a ver si había algo o solo fue un rumor sin sustento.