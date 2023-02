Geraldine Bazán pide que no la relacionen con Gabriel Soto.

Geraldine Bazán pidió que ya no la relacionen más con Gabriel Soto.

Vaya polémica que generó Geraldine Bazán hace unos días cuando publicó un video junto a su hija Miranda entonando el tema que Shakira le dedicó a Piqué por haberle sido infiel y es que de inmediato se aseguró que era una indirecta para Gabriel Soto, padre de las niñas, quien también la engañó hace unos años con Irina Baeva, pero fue o no esa la intención de la actriz y Geraldine no pudo evitar los cuestionamientos de la prensa y tajante respondió.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto?

“La verdad es que creo ya pasó mucho tiempo y es ridículo que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer tenga que ver con alguien que ya no tiene que ver conmigo. Además es un tema que es un boom mundial, o sea no solo mi hija, todas sus amigas de su escuela, todas se saben la coreografía y la canción, mucho más que cualquiera de nosotros. Creo que es un boom mundial y no, no y se los puedo asegurar, nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene nada que ver con nadie más en la vida.

¿Cómo festejo su cumpleaños Geraldine Bazán?

En temas más amables, Geraldine compartió cómo celebró el lunes pasado su cumpleaños número 40.

“Como a las 5:30 de la mañana, pastel, globos, flores antes de que mis hijas se fueran a la escuela, ese es mi mejor regalo siempre: abrazos, besos, apapachos, llamadas, detalles, mensajes. La verdad es que nosotros vivimos en un tiempo vertiginoso en el que muchas veces, pues ya no tienes tanto tiempo de tomar el teléfono, ya solamente a veces es un mensaje. Entonces, el recibir llamadas de familia, llamadas de amigos son momentos increíbles”.

“La verdad es que a mí cumplir años me encanta porque siempre creo que llegamos a una etapa mucho más sabia también, mucho más experiencia, mucho más aprendizaje y la verdad es que muy contenta”, finalizó la actriz.

Geraldine ofreció una conferencia de prensa junto a Arleth Terán para anunciar que retornaran próximamente la temporada del monólogo “Nosotras lo hacemos mejor”, pero ahora en el nuevo teatro Versalles en la Colonia Juárez de la Ciudad de México.

