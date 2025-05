Geraldine Bazán revela a Ventaneando la razón por la que toma distancia de su mamá

Geraldine Bazán fue interceptada por las cámaras de Ventaneando tras las declaraciones dadas por el actor Julián Gil, quien recientemente dijo en un reality show que ella y Gabriel Soto se habrían separado por una supuesta infidelidad con Marjorie de Sousa.

Pero este cuestionamiento no fue todo lo que respondió la actriz y modelo, sino que también confesó el porqué del distanciamiento que tiene con su madre Rosalba Ortiz, esto debido a que la señora tiene un gran acercamiento con los medios de comunicación y constantemente da declaraciones sobre Geraldine.

Esto dijo Geraldine Bazán a Ventaneando sobre su relación con Rosalba Ortiz

Durante la entrevista con las cámaras de Ventaneando, la actriz mexicana confesó que el principal motivo por el que se ha distanciado de su madre es debido a las declaraciones que Rosalba ha dado a la prensa, asegurando que en varias ocasiones son temas que no le competen.

Te puede interesar: En medio del conflicto con Gabriel Soto, Geraldine Bazán comparte espectaculares FOTOS en redes

“Yo la respeto, pero sí hubo un momento en donde tuve que elegir mi paz, mis hijas también sobre todo por las cuestiones mediáticas, que no tenían que ver conmigo, pero entonces parecía que sí", la famosa aseguró que en múltiples ocasiones le pidió a su mamá no involucrarse en dimes y diretes con la prensa, pero esta no le hizo caso.

Bazán expuso que le pidió de todas las maneras posibles a Rosalba el guardar silencio frente a las polémicas y luego de que su madre no le hiciera caso tuvo que poner distancia de por medio, esperando que la señora reflexione, aunque dijo que sí le parece una situación bastante triste.

Geraldine Bazán responde a Julián Gil a través de las cámaras de Ventaneando

Respecto a lo que dijo Julián Gil en un reality show, la actriz aseguró que la verdad de su separación con Gabriel Soto se encuentra en su canal de YouTube, además de asegurar que le parece de mal gusto que el actor hable de temas en los que no se vio involucrado.