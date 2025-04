Reportan que Gerard Piqué y Clara Chía se separan tras 3 años de relación

Una de las parejas más polémicas y controvertidas de los últimos años es la conformada por Gerard Piqué y Clara Chía Martí, quienes habrían su romance con el pie izquierdo mientras el español estaba todavía con Shakira.

Recordemos que Clara Chía ha sido señalada como la tercera en discordia entre Gerard Piqué y Shakira y, aunque nada de esto ha sido confirmado por los involucrados, siguen siendo muchos los rumores que envuelven a este triángulo amoroso.

Sin embargo, todo parece indicar que mientras Shakira se encuentra triunfando con su “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, Gerard Piqué y Clara Chía Martí habrían terminado su relación amorosa, según reveló Adriana Dorronsoro.

¿Por qué terminaron Piqué y Clara Chía?

En el programa “Vamos a ver”, Adriana Dorronsoro anunció la ruptura de Gerard Piqué con Clara Chía: “Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro”.

“Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”, agregó la conductora.

Por su parte, Pepe del Real agregó que “sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo”.

¿Es mentira que terminaron? Sin embargo, el medio “SPORT” desmintió la noticia y reveló que fuentes cercanas desmintieron que Gerard Piqué y Clara Chía hayan terminado.

¿Qué han dicho Piqué o Shakira?

Hasta el momento, ni Piqué ni Clara Chía se han pronunciado al respecto, pero esta no es la primera vez que la pareja pasa por este tipo de rumores, por lo que habrá que estar pendientes a ver qué sucede.