“Hay una gran diferencia entre vivir con mi madre y vivir de mi madre” Gerardo se defiende ante los comentarios de su esposa

Encontrar el amor, puede ser un reto para millones de personas, quienes no encuentran a su pareja ideal y andan probando por todos lados. Sin embargo, varios valientes han tomado la decisión de ser parte de Casados A Primera Vista.

En este nuevo reality, un grupo de expertos hace diferentes estudios para encontrar las parejas ideales, aunque las cosas no siempre salen de la mejor forma, así lo ha confirmado Gerardo, quien ha tenido algunas diferencias con Carla.

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Gerardo reveló algunos detalles de su relación en su visita a ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde Carlos Muñoz, le preguntó todo sobre su matrimonio.

¿Cómo va el matrimonio de Gerardo y Carla?

Gerardo confesó algunos detalles sobre su reciente matrimonio, donde estar en casa de su mamá le ha traído algunas diferencias con su esposa.

Sí podemos caer en una zona de confort, no es mi caso como le comenté a cierta persona en su momento, le dije ‘hay una gran diferencia entre vivir con mi madre y vivir de mi madre’ y aprovechó estos micrófonos para que llegue a Carla, no es para que se vaya a vivir a casa de mi madre, ni que yo me iría a casa de ella. Si se llega a dar esta relación, nos vamos a vivir a otro lado, soy perfectamente capaz, porque trabajo muchísimo…

Sin embargo, Gerardo siempre va a estar al pendiente de su madre, pues aunque no tienen problemas de salud, es una persona de edad avanzada.

Mi mamá tiene 75, está bien, está fuerte, pero no estamos ajenos a que le pueda pasar algo y de verdad, la estoy disfrutando, pero el día que llegue una mujer, yo espero que sea Carla, en este momento o sino se da no importa, ya que vimos el programa, Carla ya me marcó muchas cosas, la tengo muy difícil

Gerardo tiene toda la intención de defender a su pareja, ya que quiere que su relación tenga un futuro.

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