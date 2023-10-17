“Yo era un terror en mis relaciones anteriores": Ana Paulina reconoce sus fallas

En muchas ocasiones, las personas hacen todo lo posible por encontrar el amor para poder tener una vida llena de plenitud, este es el caso de varios participantes que han optado por ser parte de Casados A Primera Vista, donde un grupo de expertos los trata de emparejar con su media naranja.

Este es el caso de Ana Paulina, una joven que contrajo matrimonio con Alfonso, pero las cosas no han marchado de la mejor forma. Así lo ha revelado la joven en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde Carlos ‘Chicken’ Muñoz habló con ella sobre su polémica relación.

Te puede interesar: “Lo dije textual, qué pocos hue... de este señor": Gala Montes habla sin tapujos sobre Carlos Trejo

¿Cómo ha marchado la relación de Ana Paulina?

La joven comenzó revelando que tiene una forma de ser bastante complicada, ya que para ella no existen las medias tintas en su vida.

Yo era un terror, por eso todos me regresaron. A mí me gusta que todo se haga cuando yo quiera, como yo quiero, a la hora que yo quiero y si no me enojo, pero la vida nunca es así. Nunca nada en la vida es como tú quieres, entonces, yo chocaba mucho con mis parejas por eso, un poco de ambas

Sin embargo, las cosas han cambiado de una forma considerable, ya que está contenta con su pareja, aunque no sabía nada sobre su forma de ser.

Lo que ves, es lo que te dicen, no te dicen mucho, literal solo de ‘ya encontramos a tu match perfecto, vas a ser la más feliz del mundo, es lo que has buscado estos 27 años de vida. La única condición es que te cases con él’

También te puede interesar: “Yo empaco y agarro el avión; si me dicen regresas ¡regreso!”: Armando Araiza, el primer desterrado de La Isla, platica lo que aprendió en su primer reality show