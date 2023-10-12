“Lo dije textual, qué pocos hue... de este señor": Gala Montes habla sin tapujos sobre Carlos Trejo

Las noches han estado llenas de magia en la pantalla de Azteca UNO, ya que La Isla: Desafío en Turquía, ha conquistado a los millones de televidentes con todos los retos y polémica que causan los desafiantes.

Una de las participantes más polémicas, fue Gala Montes, quien luego de una breve participación, tomó la decisión de dejar el reality. Sin embargo, durante su estancia en Turquía, tuvo algunas diferencias con Carlos Trejo. En una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Gala Montes le confesó todo a Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Cómo fue su convivencia con Carlos Trejo?

Gala Montes, aseguró que desde su llegada a las tierras de Turquía, ella descubrió que nadie trataba bien a Carlos Trejo, aunque él tenía una discurso de persona de la tercera edad.

Yo ha Carlos veía que no contemplaban, veía que lo trataban mal, eso me calaba mucho, porque a las personas de la tercera edad… él se denomina de la tercera edad… eres de la tercera edad, no estás para estar en La Isla…

Al final, la joven actriz reveló que Carlos Trejo era muy cobarde para muchas cosas, pero lo que más le molestó fue que hablara de una joven de 23 años.

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