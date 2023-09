Hablamos con Ginny Hoffman e hija antes de audiencia de Héctor “N”.

El lunes se llevó a cabo una más de las audiencias del juicio que enfrenta el actor Héctor “N”, por la denuncia de presunto abuso sexual de su hija Alexa Parra. Momentos antes de dar inicio, Ventaneando logró hablar en exclusiva con Alexa y con su madre Ginny Hoffman.

¿Qué dijeron Ginny Hoffman y su hija?

Cuando le preguntaron qué esperaba de esta nueva audiencia, Ginny Hoffman declaró que “justicia, justicia desde el primer día. Hoy venimos únicamente a escuchar la audiencia y ya que nos digan qué sucede, pero estamos con mucha fe en Dios y en la justicia”.

Por su parte, Alexa Parra sentenció que espera que se haga “justicia y que el juez tenga el criterio que necesitamos y es lo único que puedo decir”. Sobre si el juez la llamaría a declarar, Alexa declaró que no y no podía dar más detalles al respecto.

Te puede interesar: Solicitaron comparecencia de Daniela Parra, hija Héctor ‘N’

¿Qué dijeron después de la audiencia? Al término de la diligencia nuestras cámaras volvieron a abordarlas, mientras un grupo de amigas de Alexa la recibían entusiasmadas.

“Vamos con toda la esperanza de recibir justicia, creemos totalmente en el juez, en las autoridades y de verdad no podemos dar ninguna declaración, se los agradecemos enormemente que estén aquí lloviendo y tan noche”, agregó Ginny Hoffman.

También te puede interesar: Así festejó Héctor Parra su cumpleaños en prisión.

¿Qué es lo que sigue en el proceso?

Cuando le preguntaron si habrá otra audiencia o ya concluyó todo, Hoffman declaró que “todavía no tenemos conclusión, hay otra audiencia el día de mañana y ya nos dirán si ya viene la última”.

Al preguntarle a Alexa qué significó para ella, la joven señaló que no podía decir nada, pero “estoy esperando que el juez tenga los suficientes elementos. Le toca a él decidir y no a mí”. Sobre si pudo ver a Héctor “N”, Alexa reveló que únicamente por pantalla pues por el tipo de delito no pueden permanecer ambos en el mismo lado. Por último, aseveró que todas las audiencias las ha sentido favorables.

Te puede interesar: Héctor “N” estudia derecho mientras permanece en prisión.

¿Cuándo será la otra audiencia?

Este martes se llevará otra audiencia en la que la que la defensa de Héctor “N” presentará más pruebas a favor de su defendido.

¿Qué dijo Daniela Parra?

En la audiencia que Héctor “N” enfrentó también estuvo presente su hija Daniela Parra para testificar a favor de su padre, llegó a los juzgados junto con la abogada de Héctor “N”, en medio de un grupo de jovencitas que lanzaban consignas en contra del actor.

Al final, Daniela confirmó que ahora sí pudo hablar frente al juez, lo cual había estado esperando desde hace tiempo. “Ahora sí pasé yo y ahora sí lo que llevo dos años tratando de decirle al juez, ya se lo dije”.