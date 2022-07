Así festejó Héctor Parra su cumpleaños en prisión.

EXCLUSIVA. Daniela Parra visitó a su padre Héctor “N” en prisión.

En medio del proceso que atraviesa en prisión por la acusación de abuso sexual en perjuicio de su propia hija Alexa, el actor Héctor Parra celebró el pasado jueves su cumpleaños número 46 en compañía de su hija mayor Daniela Parra y su mejor amiga Nayura Aragón, quienes lo visitaron ayer en prisión.

“Le llevamos un pastelito que hice aquí en mi casa; estuvo muy lindo. Cada año le doy a mi papá un pastel, incluso Alexa era parte de esta tradición. Le gustó muchísimo, lo partimos con compañeros de él y personas que se han vuelto importantes en nuestra vida”, dijo a Ventaneando .

Daniela detalla que el proceso legal de su papá aún no ha podido avanzar como esperarían.

“Nos encontramos en esa etapa de esperar a que se resuelvan algunas situaciones, ni siquiera tenemos fecha del juicio. Tenemos que esperar a que se resuelva y en eso estamos. Estamos en plena espera”, declaró.

Daniela Parra no le teme a Sergio Mayer

Daniela Parra refrenda sus dichos en contra de Sergio Mayer, y lejos de sentirse intimidada por la respuesta del exdiputado, le pide no dejarse engañar por terceros.

“No me da miedo porque cualquier cosa que me pase... es bien sabido y es de dominio público que me ha amenazado y ha dicho barbaridades de mí. Queda en prueba que cualquier cosa que me pase, pues sería por parte de ellos”, expresó a Ventaneando.

“En vez de que se enoje de lo que yo digo, mejor que se empiece a preocupar por lo que él hace y él dice. ¿Por qué se enoja conmigo? Mejor que se ponga a pensar en lo que hace y dice porque no veo que esté muy bien asesorado por ningún lado. Al que están engañando es a él no a mí", concluyó.

