Héctor “N” estudia derecho mientras permanece en prisión.

Esta será la segunda Navidad que Héctor "N" pasará en la cárcel luego de haber sido señalado de abuso sexual en contra de su propia hija Alexa. El actor sigue preparándose al interior del Reclusorio Oriente para titularse como licenciado en Derecho, además de que se encuentra laborando al interior del penal como maestro de teatro y haciéndose cargo de un taller de lectura, así lo reveló en exclusiva para Ventaneando su abogada.

Samara Ávila, defensora de Héctor "N", acudió este lunes al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente a una audiencia de desahogo de pruebas por parte de la Policía de Investigación (PDI).

¿Está trabajando Héctor "N" al interior del reclusorio? Cuando le preguntaron a la letrada si era verdad que el histrión se encontraba laborando y estudiando en el reclusorio, Ávila dijo que sí, ya que “eso lo mantiene ocupado, lo mantiene atento. Como es su ánimo estudiar la licenciatura en Derecho pues también tiene el ánimo de hacernos preguntas, de estar pendiente en sus audiencias y saber qué si se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar”.

“Es nuestra mano derecho jurídicamente hablando y eso lo anima, eso lo impulsa para que el día de mañana sepa que su juicio fue dentro de lo legal y lo correcto y que sabe que se está haciendo lo mejor del trabajo…”, añadió.

En torno a los trabajos que está haciendo Héctor "N" en el penal, la abogada señaló que el actor está “haciendo algunos trabajitos, no le puedo decir mucho, sí platico con él, me dice de qué se trata, pero yo esa parte se la dejo a Dani (su hija) para que se las comparta)”.

Te puede interesar: Así festejó Héctor Parra su cumpleaños en prisión.

¿Sus estudios al interior del penal tienen validez?

La licenciatura que está realizando Héctor "N" tiene validez sin importar que la esté llevando a cabo en el reclusorio, por lo que en su momento tendrá su cédula y título en Derecho, esto con el fin de poder colaborar con sus abogados en su defensa.

¿Héctor "N" puede salir absuelto?

A un año y seis meses de su detención, Parra mantiene firme su intención de salir absuelto del delito que se le imputa. “Lamento mucho que en estas fechas continúe aquí Héctor, me hubiera gustado tenerles mejores noticias, pero estamos atentos a una agenda, a un sistema penal y está tranquilo. Lamentablemente Navidad y Año Nuevo no la pasará en familia como debe ser, juntos, libre y tranquilo”, añadió la abogada.

¿Qué ha dicho su hija Daniela Parra?

La hija del actor explicó hace días en redes sociales que tiene fe en que a principios del 2023 su padre pueda salir en libertad; sin embargo, aseguró que el proceso no ha sido fácil.

“Desgraciadamente mi papá sigue allá adentro y ahorita nos encontramos en audiencias, ya estamos en audiencias. Estamos como a la mitad de las audiencias más o menos, obviamente nosotros teníamos la esperanza de que para estas fechas mi papá ya estuviera con nosotros, para esta Navidad mi papá ya estuviera con nosotros, pero no va a ser así”, dijo en una de sus historias de Instagram.

“Nosotros que más quisiéramos que mi papá ya estuviera con nosotros, pero bueno, así son las cosas y tenemos toda la fe puesta en que para inicios del próximo año mi papá pueda estar con nosotros, pero la situación es así, ustedes saben que se van de vacaciones y nos tocará esperar aún más”, finalizó.

