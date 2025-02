¿ Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron? Esto se sabe al respecto

Vaya escándalo mediático el que se ha armado con el nuevo rumor que circula en redes sociales y que asegura que Irinna Baeva se casó en Dubái con ni más ni menos que Giovanni Medina , expareja de Ninel Conde.

Recordemos que hace poco la actriz rusa fue captada con el exnovio del ‘Bombón Asesino’, esto generó todo tipo de rumores y especulaciones sobre un posible romance; sin embargo, ahora se ha dado a conocer que habrían llegado al altar.

¿Por qué se dice que se casaron? De acuerdo con la periodista María Luis Valdés Doria, la actriz rusa y el empresario se habrían casado en Dubái.

“Una bomba. Resulta que ayer un amigo regio me habló por teléfono y me dijo: ‘Mira, te mando esta fotografía’... Giovanni Medina con Irina en Dubái. Dice este amigo regio, que estuvo ahí, que se casaron en Dubái y que están muy enamorados. Que ella está fascinada”, dijo la periodista.

¿Qué aparece en la fotografía? En dicha fotografía parece Irina Baeva posando junto a Giovanni Medina y el expugilista Floyd Mayweather Jr. en el balcón de un restaurante.

La periodista reveló que intentó corroborar dicha información con el propio Giovanni Medina, quien en todo momento evadió el tema: “En cuanto colgué con mi amigo regio, le mandé mensaje a Giovanni y le dije: ‘¿Te casate?’ y empezó a contestarme otras cosas que no eran nada al respecto, no me dijo ni sí ni no, así que me confirmó casi casi que sí se casó con Irina Baeva”.

¿No es la primera vez que se les relaciona sentimentalmente?

Poco después de que se dio a conocer la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, la actriz rusa fue relacionada con Giovanni Medina luego de que ambos asistieran al Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas.



En aquel entonces, Irina Baeva declaró lo siguiente: “este año hemos hablando muchísimo de mi vida personal, y me gustaría decirles: estoy soltera, estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mis proyectos profesionales. Este año me enfrento a escenarios que nunca imaginé, pero todo ha sido aprendizaje. Estoy buscando estar en paz y tranquila”. A finales del 2024, la cuenta de la Reina Venenosa filtró una imagen en la que aparecían Irina Baeva y Giovanni Medina en una posada.