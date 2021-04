Giovanni Medina confirmó que a Ninel Conde no le importa su hijo.

Ninel Conde no llegó otra vez a la audiencia con Giovanni Medina.

Giovanni Medina se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para actualizar su estado legal con Ninel Conde.

El abogado trascendió que el Bombón Asesino, no se presentó a una audiencia donde se platicaría del régimen de convivencia de su hijo Emmanuel.

En el mes de octubre, el juzgado emitió un citatorio para que nos presentáramos a una denuncia para definir el régimen de convivencia. No se presentó…

“Aquí ya no es un tema de que me crean o no, ahí están los documentos que así lo acreditan. Quiero hacer un reconocimiento a las autoridades que han decidido proteger a mi hijo de esta situación tan delicada y que previmos desde hace meses. Gracias a Dios, mi hijo está en un lugar seguro”, confesó el ex de Ninel Conde en exclusiva para nuestro programa.

Por si fuera poco, Giovanni Medina pidió a la cantante toluqueña, desistir en la convivencia del menor Emmanuel.

“Yo le pediría que, ante tantos problemas y que son graves, debería ser inteligente y cerrar el frente conmigo. Simplemente terminar esta situación y que me deje sacar adelante a mi hijo”, subrayó.

Giovanni Medina rompe el silencio sobre la detención de Larry Ramos

El día de ayer, trascendió que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fue detenido en Miami, Estados Unidos. El colombiano fue acusado de estafar con 22 millones de dólares a varias víctimas.

Giovanni Medina rompió el silencio en nuestro programa Ventaneando y agradeció por el bienestar de su bebé Emmanuel.

“Es una situación delicada… mi hijo habría estado expuesto. La mamá de mi hijo decidió involucrarse con una persona así. Yo tengo información de que presuntamente Ninel fue interrogada… esa es la información que yo tengo”, dijo.

Por último, el ex de Ninel Conde nos contó que su único objetivo fue sacar a su hijo adelante, desde que inició su enfrentamiento legal con la cantante mexicana y madre del menor.

“Mi hijo ha mostrado una evolución positiva en todos los sentidos. Yo sé que ella quiere hacerme daño… hay unos audios donde así se manifiesta. Yo le digo, vamos a cerrar esto porque tengo un niño para sacar adelante. Es muy difícil para mí explicarle a mi hijo el tipo de vida que lleva su mamá. Le trato de pintar todo muy rosa”, concluyó.

