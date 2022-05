Giovanni Medina reveló por qué Ninel Conde no pudo ver a su hijo.

Giovanni Medina nos aclaró toda la polémica que hay con Ninel Conde.

Giovanni Medina se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del reciente video de Ninel Conde, quien reveló que se le prohibió ver a su hijo Emmanuel como parte de las convivencias acordadas.

“Lo que pasó ayer es que las convivencias son a partir de las 4:00 de la tarde y duran tres horas o hasta que el menor así lo decida. Se da una tolerancia de 15 minutos, ¿qué pasó?, Ninel llegó después de las 4:30 de la tarde, entonces la actuaria ya había cerrado el acta”, dijo Medina a este programa.

Según Giovanni Medina, El Bombón Asesino “se inclinó por el conflicto” en lugar de solucionar las cosas.

“Lamento que Ninel se incline por el conflicto porque me pudo haber escrito y decirme ‘voy tarde’, pero se inclinó por hacer este video. Se le ha permitido venir en días que no corresponden a las convivencias... de todo eso no ha hecho videos, del conflicto sí decidió hacerlo”, declaró.

Te puede interesar: Lupita D’Alessio habla al borde de las lágrimas del abandono a sus hijos.

Giovanni Medina despotrica contra Ninel Conde

Giovanni Medina asegura que no está dispuesto a llevar las convivencias fuera de su casa, pues no es la “zona de seguridad” de Emmanuel.

“No estoy de acuerdo a exponer a mi hijo, de sacarlo de su zona de seguridad para irlo a meter a un lugar que nos queda bastante lejos y con cámaras. No estoy de acuerdo, pero no está en mí, está en las autoridades”, reveló.

Por último, Medina se dijo interesado por llevar la fiesta en paz con El Bombón Asesino.

“No me voy a enganchar, no voy a caer en provocaciones, voy a seguir siendo cordial y civilizado con ella. Es bienvenida los días que corresponden y se le trata de la mejor manera. Mi hijo y yo tenemos la disposición para que sea una sana convivencia”, concluyó.

También te puede interesar: ¿Christian Nodal será demandado tras filtrar conversación con Belinda?