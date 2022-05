Lupita D’Alessio habla al borde de las lágrimas del abandono a sus hijos.

Lupita D’Alessio presentó su nuevo material. Tenemos los detalles.

El pasado 23 de mayo, Ernesto D’Alessio visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de sus logros profesionales, pero también para revivir uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

El cantante expresó su sentir en torno al abandono de su mamá Lupita D’Alessio y confesó que no había nada que perdonarle a la intérprete de Costumbres: “Nosotros vivíamos con mi papá, pero algo que la gente no sabe, es que mi mamá siempre nos procuró y buscó", dijo a este programa.

Luego de las declaraciones de Ernesto, nuestra querida Mónica Castañeda entrevistó a Lupita, quien también habló del trago amargo de haber abandonado a sus hijos.

“Ernesto fue a mi cuarto, me tomó de la mano y me dijo ‘yo me voy a hacer cargo de ti, no hablo por mis hermanos, sino hablo por mí'. Que te venga a decir eso un hijo es bien bonito”, declaró.

En otros temas, La Leona Dormida confesó que se quiere retirar “dignamente” de la escena musical.

“Mientras Dios me dé vida y salud, además de que esté vocalmente bien, yo voy a seguir. Yo quiero una vejez digna, disfrutar de todo lo que sembrasté y disfrutar viendo a mis nietos crecer, pero no cantar a una edad muy avanzada. No me gusaría. Yo siento que para todo hay tiempo y edad”, dijo.

¿Lupita D’Alessio está lista para una nueva relación?

Fue en la misma entrevista exclusiva para nuestro programa Ventaneando, donde Lupita D’Alessio negó que está en busca de pareja.

"¿Tú crees que estoy como para parejas? ¿Tú me ubicas con una pareja? Eso no, no, así estoy bien”, declaró.

Por último, la cantante mexicana ofreció una disculpa por todas las veces que ha sido irrespetuosa con la prensa y que ha arrojado “bolsazos” en el aeropuerto.

