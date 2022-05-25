¿Christian Nodal será demandado tras filtrar conversación con Belinda?

Gustavo Herrera, Doctor en Derecho, precisa los alcances legales que pudiera sufrir Christian Nodal después de haber filtrado en sus redes sociales, conversaciones privadas que sostuvo con Belinda cuando eran novios.

"Si realmente afectan y perjudican el honor, reputación, vida privada e intimidad de alguna de las partes involucradas, entonces podríamos hablar de un hecho ilícito civil, podríamos hablar de un daño moral", reveló en exclusiva a Ventaneando.

El abogado descarta que la filtración de dichas conversaciones puedan tipificarse dentro de la Ley Olimpia.

"La Ley Olimpia fue creada para evitar la divulgación de videos sexuales, no tanto las declaraciones de Christian y Belinda. Podrían darse otro tipo de delitos. A lo mejor una violencia psicológica o una discriminación", dijo.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel revela que Silvia Pinal podría trabajar con Eugenio Derbez.

Gustavo Herrera responde más dudas de Christian Nodal y Belinda

Pero, ¿qué hay en torno a la grabación y difusión de una conversación privada sin el consentimiento de los involucrados? El abogado confirma que se trata de un delito.

"Si están siendo grabados, difundidos o revelados por un tercero, definitivamente se da un delito de carácter cibernético y se da una responsabilidad de carácter civil como puede ser daño moral. No debemos dejar pasar por alto que lo más importante y la clave consiste en el consentimiento. Si tú no das el consentimiento para que se publique algo de tu vida privada o intimidad, hay una responsabilidad de carácter civil y penal", declaró a este programa.

Por último, el experto en leyes habló de lo que señala el artículo 211 del Código Penal Federal.

"El Código Penal Federal, en el artículo 211, establece la revelación de secretos. Lo describe como "a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio del otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada", declaró.

También te puede interesar:Lupillo Rivera confiesa si es capaz de exhibir a Belinda como Nodal.