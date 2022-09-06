Survivor México: Ella es Gisela Muñoz, la pareja de Carlos Guerrero ‘Warrior’.

A lo largo de dos temporadas de las tres temporadas de Survivor México, nuestro querido Carlos Guerrero, mejor conocido como 'Warrior', se ha ganado el corazón de millones de personas por su forma de conducir el reality de supervivencia más demandante y por la excelente calidad humana que tiene.

Te puede interesar: Survivor México: Yusef protagoniza los memes tras coqueteos a Cyntia.

Cabe recordar que, hace unos cuantos días, fue el mismo presentador quien compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram que se encuentra junto con su pareja Gisela Muñoz, en la espera de su primer bebé, momento que habían buscado desde hace un tiempo.

Fue por medio de una publicación en sus redes sociales en donde Calros Guerrero reveló que habían llegado dos a las playas de República Dominicana, pero que iban a regresar tres a México.

¿Quieren saber qué hay aquí debajo? ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felices de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres!

Ella es Gisela Muñoz, la mujer que le robó el corazón al ‘Warrior’.

Para nadie es un secreto que desde hace algún tiempo Gisela Muñoz y Carlos Guerrero tienen una hermosa relación, pues la pareja constantemente comparte los divertidos momentos que pasan juntos en sus redes sociales.

Gisela Muñoz Azuela es una apasionada de la repostería y tiene su propio negocio llamado “Yo llevo el postre Mx” en dónde siempre comparte fotos de sus deliciosas creaciones, recetas y demás cosas que hace.

También te puede interesar: Survivor México: La puñalada que sufrió Yusef en el inicio de la Fusión.

También, se sabe que al igual que el presentador es una apasionada del deporte y le encanta entrenar, mantenerse activa a lado de su pareja, lo que ha sido algo fundamental para que ellos tengan una de las relaciones más hermosas de la actualidad.