Survivor México: Yusef protagoniza los memes tras coqueteos a Cyntia.

El momento más esperado por los sobrevivientes llegó dentro de Survivor México, por lo que todos van a tratar de tener la mejor estrategia para poder llegar a la semana final y buscar el premio de los dos millones de pesos.

Te puede interesar: Survivor México: Kenta y su plan para eliminar a Jacky.

Todo parece indicar que la estrategia de Yusef va a seguir siendo la misma que ha usado desde el principio y tener acercamientos con las competidoras más fuertes de cada una de las tribus.

Ahora en la fiesta de la Fusión, se logró ver un momento en que Yusef se mostró muy cercano y coqueto con Cyntia, lo que ha hecho suponer que es parte de una nueva estrategia para poder asegurar un lugar en la semana final de Survivor México.

La estrategia que viene siguiendo Yusef en Survivor México.

Desde el principio que llegaron a Survivor México, Yusef se acercó a Cathe en los Halcones, quien en ese momento se convirtió en una de las grandes aliadas durante la estancia del deportista en su tribu.

Sin embargo, las cosas cambiaron a su regreso a los Jaguares, pues Yusef tuvo un acercamiento con Viridiana, quien se convirtió en su pareja hasta que fue eliminada de Survivor México.

Entre ellos lograron formar una de las alianzas más fuertes durante la tercera temporada de Survivor México, pero a su salida de la competencia, Yusef comenzó a tener un acercamiento cada día más fuerte con Cyntia.

Situación que fue confirmada en la fiesta de esta noche, cuando se logró ver que ambos estaban muy juntos, pero todo cambió cuando Yusef no la eligió como parte de su equipo, lo que ha causado una fuerte molestia en la modelo.

También te puede interesar: Survivor México: Jacky es la eliminada de la noche.

Sin duda, nada se encuentra escrito en las últimas semanas de Survivor México.

Las estrategias de Yusef en la fusión:



- Relación con Cynthia

- Relación con Cathe

- Relación con Naomi

- Relación con Julián

- Relación con Cuchao

- Relación con Cata

- Relación con Warrior #FusiónSurvivor pic.twitter.com/3LZquUhOj0 — Josma (midnights version) (@JosmaSantos) September 6, 2022

Viridiana en casa viendo como Yusef y Cyntia se tocan mucho mientras bailan #FusiónSurvivor pic.twitter.com/OB3uIae8E0 — 𝓂𝒶𝒷ˏˋ°•*⁀➷ ✼ (@MafeerMar) September 6, 2022

#FusiónSurvivor

Viridiana viendo al hombre que le juro amor por siempre, bailando con Cynthia pic.twitter.com/Vpksc2wrkz — ferka (@Ferkai34) September 6, 2022