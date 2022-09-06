Survivor México: La traición que sufrió Yusef en el inicio de la Fusión.

Después de varios meses de estar en competencia y luchando todo el tiempo por llegar a la Fusión dentro de Survivor México, doce sobrevivientes lo lograron y ahora tienen que pensar en las mejores estrategias para seguir en competencia.

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Mientras unos celebran su entrada a la Fusión y llegan con la mejor energía para seguir demostrando que tienen todo lo necesario para poder estar en la final, ese es el caso de Yusef.

Como tribu Jaguar fuimos los primeros confirmados en la Fusión, no es lo mismo estar confirmado y saber que vas a vivir algo a ya estar experimentando. Ahorita me siento súper y tranquilo, me siento feliz, ya hay un cambio de energía totalmente y creo que va a ser una Fusión muy chida

La primera traición para Yusef en la Fusión.

Aunque Yusef llegó con las mejores intenciones para estar dentro de la Fusión de Survivor, no sabe que la mayoría de los sobrevivientes ya tienen una estrategia para que sea el primer eliminado.

Todo esto ha sido encabezado por los integrantes de los Halcones y los Otros, quienes no lo quieren ver en la semana final.

Yo estaba nervioso con la jugada maestra, nosotros decíamos que es normal que ellos sientan desconfianza

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El trato que hicimos la última vez que hicimos Halcones y los Otros estoy casi seguro de que ya tenemos esa alianza confirmada, vamos por la cabeza de Yusef, antes de que el comience a hacer ‘cocowash’ en varios integrantes, vamos a ir por él

Las estrategias son la clave para llegar a la gran final, por lo que ahora solo los mejores ocho podrán estar en esa semana definitiva.

