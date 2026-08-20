Lev Vygotsky, psicólogo ruso: “Lo que un niño puede hacer al cooperar hoy, podrá hacerlo sólo mañana”

Diferentes fuentes bibliográficas remarcan que el ejemplo es fundamental en el desarrollo infantil porque los niños aprenden principalmente a través de la observación y la imitación de las conductas de los adultos de su entorno, un proceso conocido como aprendizaje vicario.

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Al respecto, la Universidad de Stanford demostró que los niños internalizan tanto los comportamientos positivos como los negativos simplemente al observar las acciones de los demás y sus consecuencias. Esto es parte de lo que vienen explicando los profesionales del campo de la psicología.

¿Quién fue Lev Vygotsky?

En este marco, podemos poner de relieve a Lev Vygotsky, un destacado psicólogo ruso, uno de los teóricos más influyentes del siglo XX y el fundador de la psicología histórico-cultural, de acuerdo a un resumen de Gemini (Inteligencia Artificial).

Lev Vygotsky sostenía que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo son procesos fundamentalmente sociales y culturales. Sus aportes fueron significativos ya que lograron transformar radicalmente la pedagogía moderna, la psicología del desarrollo y la educación especial.

Lev Vygotsky y una frase para padres

Tras lo señalado, fuentes consultadas ponen de relieve que el enfoque de Lev Vygotsky sigue siendo la base de los modelos constructivistas sociales en el aula actual y en el seno de las familias. Un ejemplo que puede citarse es la frase “Lo que un niño puede hacer al cooperar hoy, podrá hacerlo sólo mañana” con la que se refiere al aprendizaje de los más pequeños.

Esta frase significa que el aprendizaje de un niño no es un proceso aislado, sino que avanza gracias a la ayuda y compañía de otras personas más experimentadas, como un adulto o un compañero. Lo que Lev Vygotsky nos dice es que lo que hoy los chicos logran hacer con guía, apoyo y trabajo en equipo, con el tiempo se convertirá en un conocimiento autónomo que podrán realizar por sí mismos sin necesidad de asistencia.

En la actualidad, esta frase del psicólogo ruso se mantiene totalmente vigente y es uno de los pilares fundamentales de la pedagogía moderna y la psicología educativa.