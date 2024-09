Gisela cuidó a los hijos de su hermana porque no dejaba el vicio

Gisela no tenía la obligación de cuidar a sus hermanos, pero lo hizo. También cuidó a los hijos de su hermana Marcela, quien no salía de los vicios. Ahora, Marcela no la puede ver y no entiende que ha sido una carga para Gisela. ¿Marcela es una malagradecida por no reconocerle el esfuerzo a Gisela?