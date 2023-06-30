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FOTOS | Shakira se lleva "de piquete de ombligo" con una top model, ¡y hasta le prestó su lujosa mansión!

Reconocida modelo le prestó su mansión de Costa Rica a Shakira. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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