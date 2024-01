Golden Globes 2024: los mejores memes de la ceremonia y ganadores

Nada mejor que arrancar el inicio de año que con la ceremonia de los Golden Globe 2024 y los mejores memes de la premiación. La noche estuvo llena de sorpresas y las celebridades Hoollywood dieron mucho de qué hablar, así que aquí tienes varios momentos incómodos y chistes malos de esta gran gala.

El guapo Pedro Pascal nos regaló un momento inolvidable e hizo la actualización de su meme con esta gran postal de la noche.

El presentador de la edición 81 de los Golden Globe 2024 fue Jo Koy quien lanzó una broma que parece que incomodó a Taylor Swift.

Reacción de Taylor Swift a la “broma” del host de los globos de oro



—“La diferencia entre los globos de oro y un partido de la NFL, es que en los globos de oro enfocamos menos a Taylor Swift. pic.twitter.com/pJsZLfHxjx — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

A su vez el host de los Golden Globe señaló que Barbie está basada en una muñeca de senos grandes, un comentario bastante random que dio de qué hablar entre los internautas.

Yo cuándo el presentador de los globos de oro dijo que la película de Barbie está basada en una muñeca con senos grandes.#GlobosDeOro #GoldenGlobes #GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/01rv916vR7 — Leider Valdes 🍿 (@leider_valdes) January 8, 2024

Mientras que uno de los favoritos de la noche fue Cillian Murphy con la película de Oppenheimer y los usarios pedían a gritos que el se llevara el premio.

Mientras tanto Jo Koy siguió incomodando a la audiencia y mencionó la lista de Jeffrey Epstein preguntando si se abriría una nueva categoría que tuviera que ver con escabroso tema.

Like si se identifican con el gatito en este ceremonia de los Golden Globes 2024 👀 #GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/4tWvHwyfoe — SopitasFM (@sopitasfm) January 8, 2024

Otro de los memes que se hizo muy viral fue el chismecito que se traían Selena Gómez y Taylor Swift que nos hizo preguntarnos sobre qué habrán estado hablando en la noche de los Golden Globe 2024. ¿De qué crees que platicaban?

No bueno! Estos #GoldenGlobes2024 fueron una fábrica de memes 😅 pic.twitter.com/dwa85n1Xmj — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) January 8, 2024

Y a ti, ¿qué te parecieron los Golden Globes 2024 y sus bellos memes?

Aquí te dejamos la lista de los ganadores de la noche:

Mejor película dramática - Oppenheimer

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática - Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Mejor película, musical o comedia - Poor Things

Mejor interpretación de un actor en una película, musical o comedia - Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor serie de televisión de drama - Succession

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión de drama - Sarah Snook, Succession

Mejor serie de televisión, musical o comedia - The Bear

Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión - Beef

Logros cinematográficos y de taquilla de cine - Barbie

Mejor canción original de película - ‘What Was I Made For?’ — Barbie - Billie Eilish O’connell, Finneas O’connell

Mejor banda sonora original de película - Ludwig Göransson, Oppenheimer

Mejor interpretación de un actor en una película dramática - Cillian Murphy, Oppenheimer

Mejor interpretación de una actriz en una película musical o de comedia - Emma Stone, Poor Things

Mejor director de película - Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor película de animación - El niño y la garza

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión de drama - Kieran Culkin, Succession

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión, musical o comedia - Ayo Edebiri, The Bear

Mejor película extranjera - Anatomy of a Fall

Mejor comediante de televisión - Ricky Gervais, Ricky Gervais: Armageddon

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión, musical o comedia - Jeremy Allen White, The Bear

Mejor guion de película - Justine Triet y Arthur Harari, Anatomy of a Fall

Mejor interpretación de un actor de reparto en un musical de televisión, comedia o serie dramática - Matthew MacFadyen, Succession

Mejor interpretación de una actriz de reparto en una serie de televisión musical, comedia o drama - Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor interpretación de un actor en una serie limitada o película para televisión - Steven Yeun, Beef

Mejor interpretación de una actriz en una serie limitada, una serie antológica o una película para televisión - Ali Wong, Beef

Mejor interpretación de un actor de reparto en cualquier película - Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor interpretación de una actriz de reparto en cualquier película - Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

