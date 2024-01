¿Quién es Jo Koy, el presentador de los Golden Globes?

Los Golden Globes 2024 se celebraron esté 07 de enero, donde grandes personalidades asistieron para presenciar el éxito de los galardonados de la noche. Siempre hay momentos buenos y malos en las grandes galas, pero seguramente está noche quedará en la mente de muchos por el inusual monólogo de presentación de Jo Koy y por sus comentarios que terminaron como un mal chiste para todos.

¿Quién es Jo Koy, el presentador de los Globos de Oro?

Joseph Glenn Herbert, mejor conocido como Jo Koy en el mundo del espectáculo, es un reconocido comediante y actor estadounidense, comenzó su carrera de Stand-Up en 1994 y años después participó en el programa Catch a Rising Star, en televisión ha destacado por sus personajes en las series Laffapalooza, Family Tools y Sr. Iglesias. También tiene 6 especiales de comedia que van lanzados desde el 2009, hasta el 2022, y además tiene un libro titulado Mixed Plate: Chronicles of an All-American Combo. Diez días antes de los Golden Globes, fue contratado para ser el anfitrión de dicha premiación, pero su monólogo de apertura durante la gala no fue bien recibido, aquí te contamos por qué causo polémica.

¿Por qué la presentación de Jo Koy causó polémica?

En las últimas horas, Jo Koy ha estado en tendencia debido a su participación en los Globos de Oro, donde su monólogo no fue bien recibido por muchos, para empezar porque hizo un mal chiste sobre “sentirse atraído por una Barbie de plástico”. Mientras pasaba la gala, todos esperaban que su presentación fuera más relevante y lo logró, pero lamentablemente de una manera que hizo enojar a varios asistentes, ya que también hizo una mención hacia la película oppenheirmer, refiriéndose a que fue muy larga y aburrida, comentario que no le agrado para nada al director de cine Christopher Nolan.

Lo que parecía simplemente una broma, se convirtió en un mal momento para la intérprete de Blanck Space, pues Jo Koy lanzó un comentario hacia ella: “¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift”, las cámaras captaron la cara de Taylor en primer plano, mientras ella tomaba un sorbo a una bebida con evidente molestia. La mención de Jo Koy hace referencia que la cantante le ha dado una mayor exposición a Travis Kelce jugador de Los Jefes de Kansas City, pues los medios no han dejado de captarlos juntos.

Los mejores memes de Jo Koy en los Globos de Oro

Una noche memorable como Globos de Oro siempre deja los mejores memes, y con la presentación del comediante Jo Koy, por supuesto que surgieron y fueron en gran aumento el día de hoy, aquí te dejamos los mejores.

Reacción de Taylor Swift al chiste del presentador de los Golden Globes sobre las cámaras de la NFL enfocadas a ella pic.twitter.com/FFbncwqXHO — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) January 8, 2024

Todos viendo al presentador de los #GoldenGlobes así: pic.twitter.com/ZFJHn2qt3D — Ale Alcántara (@alealcant_) January 8, 2024

El presentador hablando sobre los pechos de Barbie, mientras Ryan Gosling y yo teníamos esta cara: #GoldenGlobes pic.twitter.com/u9GeRjrVf7 — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 ༒ (@twiggywitch) January 8, 2024

Esto está muy incómodo. Jo Koy se está hundiendo. #GoldenGlobes. Paren esta masacre. pic.twitter.com/FffyLSvEEK — Andony (@andony9009) January 8, 2024