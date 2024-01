Golpean y humillan a León Larregui en París: así fueron los hechos

El 2024 no inició de la mejor manera para León Larregui, líder de la reconocida banda de rock Zoé, quien, a través de su cuenta oficial de “X” (anteriormente Twitter), compartió una serie de mensajes que dejaron a sus seguidores desconcertados y generaron reacciones variadas.

¿Qué le pasó a León Larregui?

Este jueves 4 de enero, León Larregui sorprendió a su audiencia al denunciar públicamente haber sido agredido y humillado en un establecimiento nocturno en la ciudad de París. A través de sus publicaciones, el cantante solicitó ayuda legal para abordar la situación.

En uno de sus tuits, Larregui escribió: "¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”. Este mensaje no fue el único que generó preocupación, ya que en otros posts de redacción confusa, el músico mencionó: “Banda mafia Paris me acaban de madrear unos putos. Rue Mabillon et rue Abillon”. Además de la agresión física, denunció discriminación y humillación: “Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”, escribió.

En medio de la confusión y la sorpresa de los seguidores, León Larregui eliminó todas las publicaciones relacionadas con el presunto incidente en París. Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han proporcionado actualizaciones sobre el caso, y los detalles de la situación siguen siendo desconocidos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, algunos internautas sugirieron, basándose en los mensajes de Larregui, que el músico podría haber estado bajo los efectos del alcohol durante el incidente.

En este sentido, mensajes como “cualquier razón es válida para golpearlo”, “me gusta pensar que se madrearon a Leon Larregui por no saberse las rolas de Phoenix” y “tú dime a quién nos madreamos”, circularon en torno a la situación del cantante.

