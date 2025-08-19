¿Por qué dicen que no es bueno regalar tenis a tu pareja? Conoce la “teoría de los zapatos”

Regalar zapatos siempre ha sido visto como un detalle útil y elegante. En el caso de los tenis podría ser un regalo increíble, pues mucha gente es fan de este tipo de calzado. Pero en el terreno de las supersticiones puede tener un significado muy distinto. En varios rincones del mundo se cree que obsequiar zapatos a tu pareja podría traer mala suerte e incluso ser la “señal” de una ruptura inminente.

A continuación te explicamos qué significa la llamada “teoría de los zapatos” y de donde viene.

Por qué no deberías regalarle zapatos a tu pareja

En nuestra cultura regalar zapatos no es visto como algo grosero ni tendría nada de malo pero, según algunas supersticiones que se han extendido por todo el mundo, este gesto con tu pareja podría ser de mala suerte.

De acuerdo con el sitio web especializado en bodas The Knot, existe una superstición en la que regalar zapatos a una persona significa que se alejará de tu vida; es como si, básicamente, le estuvieras indicando que se marchara. De ahí, se entiende que no querrías provocar esto en amigos cercanos o con tu pareja.

Coincide con esta explicación el portal The Star, el cual indica que la superstición es de origen chino. En redes sociales como TikTok se han difundido supuestos testimonios de rompimientos que sucedieron después de regalar zapatos.

Así como han surgido testimonios, sobre este tema también han opinado especialistas que explican un posible efecto placebo y sesgos de confirmación. Es decir, que algunas personas podrían atribuir a la “mala suerte” el fin de una relación, o que el miedo de haber “desatado una maldición” termina provocando comportamientos que dañan el vínculo.

Lo cierto es que, como sucede con cada cosa que vemos en redes sociales, lo más importante es mantener ojo crítico y tomar en cuenta cuáles son los factores que sí dañan una relación, como detener la comunicación clara o transgredir los límites de la otra persona.

Por cierto, en la cultura china tradicional regalar zapatos sí se puede interpretar como algo tabú, indica el portal The Beijinger. La razón: la fonética de la palabra zapato en chino mandarín se parece mucho a la pronunciación de algo “malvado” o “demoníaco”.