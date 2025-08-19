Ni se te ocurra tener estas 3 plantas en tu casa: atraen a las garrapatas a tu jardín

Lo sabemos, suena fuerte decirlo así, pero seguramente a veces crees que estás decorando el jardín con muchas plantas bonitas… y en realidad les estás montando una casa de lujo a las garrapatas.

Y es que hay ciertas plantas que, aunque se ven preciosas, crean el ambiente perfecto para que estos parásitos hagan fiesta: sombra todo el día, humedad atrapada entre hojas frondosas, y cero circulación de aire. O sea: exactamente lo que no quieres tener si hay mascotas o niños corriendo por ahí.

¿Qué plantas pueden atraer garrapatas sin que te des cuenta?

Estas son las 3 especies que conviene evitar si lo que quieres es mantener tu jardín lo más libre posible de garrapatas, según el Departamento de Entomología de la Universidad de Florida:



1. Helecho : Le da un toque selvático a cualquier rincón, pero retiene muchísima humedad y atrae insectos diminutos que las garrapatas usan de banquete.

: Le da un toque selvático a cualquier rincón, pero retiene muchísima y diminutos que las garrapatas usan de banquete. 2. Hiedra : Es la reina de los muros, pero también el escondite favorito de roedores … y ahí ya sabes quién viene detrás.

: Es la reina de los muros, pero también el escondite favorito de … y ahí ya sabes quién viene detrás. 3. Banano ornamental: Tiene hojas gigantes y base húmeda. Ideal para larvas que están empezando su “carrera” como garrapatas.

¿Y cuáles plantas sí ayudan a mantener lejos a las garrapatas?

Por suerte, no todo es tragedia botánica. La naturaleza también nos da aliadas con súper poderes anti-garrapatas. Estas plantitas liberan aromas que confunden el olfato de los bichos y hacen que se mantengan lejos sin usar químicos:



Lavanda : Además de oler delicioso, las garrapatas no la soportan.

: Además de las garrapatas no la soportan. Romero : Práctico, decorativo y además lo usas en la cocina. Todo bien con él.

: Práctico, y además lo usas en la cocina. Todo bien con él. Citronela : Famosa por espantar mosquitos , también ahuyenta garrapatas como si nada.

: Famosa por espantar , también ahuyenta garrapatas como si nada. Menta: Refresca el ambiente, huele fuerte y actúa como barrera natural. Punto extra: mejora la calidad del suelo.

¿Cómo saber si ya hay garrapatas en el jardín?

Hay señales que avisan cuando hay garrapatas en tu jardín, aunque a veces las pasamos por alto. Si tus mascotas se rascan más de lo normal, si ves zarigüeyas, roedores o pájaros rondando o si hay zonas del jardín que parecen una selva húmeda… ojo. Podría haber una pequeña invasión.

Un truco superútil es pasar un trapito blanco por las plantas: si algo se te pega, bueno, ya sabes que no es pelusa.

La clave está en elegir bien lo que siembras y no dejar que las plantas se salgan de control. No se trata de tener un jardín perfecto, sino uno seguro.