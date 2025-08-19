Ni se te ocurra tener estas 3 plantas en tu casa: atraen a las garrapatas a tu jardín
Estas tres plantas podrían traerte más problemas. Conoce cuáles evitar y qué especies sí ayudan a mantener tu espacio verde libre de garrapatas.
Lo sabemos, suena fuerte decirlo así, pero seguramente a veces crees que estás decorando el jardín con muchas plantas bonitas… y en realidad les estás montando una casa de lujo a las garrapatas.
Y es que hay ciertas plantas que, aunque se ven preciosas, crean el ambiente perfecto para que estos parásitos hagan fiesta: sombra todo el día, humedad atrapada entre hojas frondosas, y cero circulación de aire. O sea: exactamente lo que no quieres tener si hay mascotas o niños corriendo por ahí.
¿Qué plantas pueden atraer garrapatas sin que te des cuenta?
Estas son las 3 especies que conviene evitar si lo que quieres es mantener tu jardín lo más libre posible de garrapatas, según el Departamento de Entomología de la Universidad de Florida:
- 1. Helecho: Le da un toque selvático a cualquier rincón, pero retiene muchísima humedad y atrae insectos diminutos que las garrapatas usan de banquete.
- 2. Hiedra: Es la reina de los muros, pero también el escondite favorito de roedores… y ahí ya sabes quién viene detrás.
- 3. Banano ornamental: Tiene hojas gigantes y base húmeda. Ideal para larvas que están empezando su “carrera” como garrapatas.
¿Y cuáles plantas sí ayudan a mantener lejos a las garrapatas?
Por suerte, no todo es tragedia botánica. La naturaleza también nos da aliadas con súper poderes anti-garrapatas. Estas plantitas liberan aromas que confunden el olfato de los bichos y hacen que se mantengan lejos sin usar químicos:
- Lavanda: Además de oler delicioso, las garrapatas no la soportan.
- Romero: Práctico, decorativo y además lo usas en la cocina. Todo bien con él.
- Citronela: Famosa por espantar mosquitos, también ahuyenta garrapatas como si nada.
- Menta: Refresca el ambiente, huele fuerte y actúa como barrera natural. Punto extra: mejora la calidad del suelo.
Di adiós a las PULGAS y las GARRAPATAS usando este remedio. Llega el calor y estos bichos tan molestas van a comenzar a volverse una auténtica plaga... Ya sea en casa o en nuestras mascotas, estos insectos pueden llegar muy molestos e incluso causarnos enfermedades con su picadura. Así que con este sencillo truco, verás que logras controlarlas y vivir tranquilo.
¿Cómo saber si ya hay garrapatas en el jardín?
Hay señales que avisan cuando hay garrapatas en tu jardín, aunque a veces las pasamos por alto. Si tus mascotas se rascan más de lo normal, si ves zarigüeyas, roedores o pájaros rondando o si hay zonas del jardín que parecen una selva húmeda… ojo. Podría haber una pequeña invasión.
Un truco superútil es pasar un trapito blanco por las plantas: si algo se te pega, bueno, ya sabes que no es pelusa.
La clave está en elegir bien lo que siembras y no dejar que las plantas se salgan de control. No se trata de tener un jardín perfecto, sino uno seguro.