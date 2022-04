Grettell Valdez actualiza su estado de salud luego de superar el cáncer.

Grettell Vadez rompió el silencio luego de que le fue amputada una parte de su dedo pulgar. Fue durante su llegada a un desfile de moda en la Ciudad de México, donde la actriz mexicana actualizó su estado de salud tras vencer el cáncer que contrajo por realizarse un manicure.

Pato Borghetti se mantiene tranquilo apoyando a Grettell Valdez.

“La verdad es que sí me llevé un gran susto, sí me asusté muchísimo, pero fue un gran éxito mi cirugía. Estuve rodeada del cirujano y del oncólogo, lo hicieron increíble. Me cortaron la parte de atrás del dedo, ya no tengo la huella, fue un injerto y me cortaron la cuarta parte de la uña”, expresó a la prensa mexicana.

Grettell Valdez revela qué sigue tras superar el cáncer

Valdez revela el procedimiento médico que seguirá para prevenir que le regrese el cáncer, entre ellos, tratamientos de láser y quimioterapia.

“Tengo que hacerme tres tratamientos de láser para matar cualquier partícula que me haya quedado y que no vuleva a pasar. Voy a tener que hacer quimio, pero quimio local en el dedo”, declaró.

Grettell Valdez asegura que el apoyo de sus seres queridos ha sido indispensable para superar el trago amargo, sobre todo el cariño de su hijo Santino, fruto de su exrelación sentimental con nuestro querido conductor Patricio Borghetti.

“Tanto mis amigos y mi familia han estado involucrados. Santino me acompañó a la operación y todo”, reveló.

El 12 de enero de 2022, la actriz mexicana realizó un live en su cuenta de Instagram, donde contó que fue diagnosticada con una verruga interna que se expandió por la parte de su dedo pulgar.

Grettell adelantaba que se estaba preparando mentalmente para entrar al quirófano, y afortunadamente, la operación salió con éxito en este año 2022.

