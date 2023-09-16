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FOTOS | Grito de Independencia en TV Azteca, ¡así se vivió El Grito de México!

Todos los canales de TV Azteca se unieron. Musicales, diversión y nuestro grito mexicano se vivió así Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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