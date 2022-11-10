VIDEO: Nelson y Andresse cantaron con Grupo Cañaveral.

Lo prometido es deuda, pues tal como se acordó en la Gran Final de La Academia, Grupo Cañaveral invitó a algunos exalumnos a cantar en uno de sus conciertos.

Se trata de Nelson y Andresse, quienes fueron invitados a la gira Juntos por la cumbia debido a su maravillosa participación en toda la temporada.

Emir Pabón se dio cita en el último episodio de La Academia en su aniversario de 20 años, revelando a los cantantes invitados a su show musical.

"Ha habido mucho desempeño. Cuando te empoderas por la familia, eso tiene un mérito impresionante", dijo sobre el desenvolvimiento de los alumnos en cada concierto.

El día más esperado llegó, así que Andresse y Nelson se dieron cita junto a Grupo Cañaveral para poner a bailar y cantar a todos los asistentes, quienes corearon cada tema de la agrupación de cumbia.

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Andresse y Nelson brillaron en el escenario de La Academia

A través de las redes sociales, Grupo Cañaveral publicó un video del grandioso momento de nuestros exalumnos arriba del escenario, pues unieron sus voces junto a Emir Pabón.

Los exalumnos se aprendieron la coreografía de la agrupación y sacaron sus mejores pasos al ritmo de cumbia. Al final del concierto, Emir, Andresse y Nelson se acercaron al público para tomarse fotografías.

Las reacciones no se han hecho esperar en la caja de comentarios, pues los fanáticos de Andresse y Nelson aplaudieron sus recientes logros profesionales.

Y es que, Andresse es uno de los más solicitados tras su participación en La Academia, pues recordemos que también cantó con Carlos Rivera hace unas semanas.

Los éxitos continúan para los exalumnos, pues recordemos que Cesia, Mar y Andresse también han lanzado sus respectivos sencillos, mismos que han acumulado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

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