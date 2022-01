Grupo Firme y Banda MS representarán a México en Coachella 2022.

Coachella Valley Music and Arts Festival es un evento esperado por millones de personas en el mundo. Este 13 de enero se dio a conocer el cartel para la edición de este 2022 que destaca por la presencia de artistas mexicanos.

Las bandas mexicanas en Coachella

Entre las grandes sorpresas que nos va a dar la nueva edición del festival tendremos un par de agrupaciones mexicanas: Grupo Firme y la Banda MS de Sergio Lizárraga, quienes son las bandas más escuchadas de la actualidad en el regional mexicano. Ambas estarán presentes sobre el escenario los días 15 y 22 de abril.

Por otra parte, los días domingo 17 y 24 de abril, estará Natanael Cano, el cantante mexicano de trap que mezcla su estilo con el llamado regional mexicano, causando gran sensación entre el público mexicano y norteamericano con los denominados Corridos Tumbados.

Por último, el cantautor chihuahuense Ed Maverick tendrá su primera oportunidad en el cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival; sus fechas de presentación serán los días 16 y 23 de abril de 2022.

Las grandes sorpresas de Coachella

Luego de varios años en silencio, Rage Against The Machine, quien era la gran apuesta del festival que se realiza anualmente en Indio, California fue reemplazada por Harry Styles, la estrella británica y exmiembro de One Direction.

También se reveló que Travis Scott salió del cartel después de su trágico festival Astroworld en Texas, donde ocho personas murieron por la avalancha derivada del gran número de personas que se dieron cita.



La presencia de la música mexicana hará vibrar a uno de los festivales más esperados del año, donde grandes personalidades se darán cita para hacer historia.