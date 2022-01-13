La Original Banda El Limón sufre ataque a bordo de su autobús. (VIDEO)

La Original Banda El Limón vivió tremendo susto dentro del LimónBus, autobús que usualmente transporta a los integrantes de la agrupación mexicana en sus giras y conciertos.

Por medio de sus redes sociales, la agrupación contó que un grupo de personas intentó asaltar su autobús y una ventana quedó rota.

“Les informamos a todos nuestros seguidores que hace unos momentos en el trayecto de la carretera Monterrey-Cadereyta sufrimos un golpe que rompió una de las ventanas del LimónBus”, se lee en el comunicado en las redes sociales de La Original Banda El Limón.

El accidente no pasó a mayores y los integrantes de la banda se dijeron agradecidos por las muestras de cariño de los fans.

Afortunadamente ninguno de los integrantes salió lesionado, solo son daños al autobús en el que viajamos. Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño y preocupación. Solicitamos mayor seguridad en este tramo de la carretera

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La Original Banda El Limón lamenta la inseguridad en México

A través de la cuenta oficial de Instagram de La Original Banda El Limón, los integrantes de la agrupación hablaron del susto que pasaron en la carretera Monterrey-Cadereyta.

“La verdad qué lamentable situación, no saben este tipo de delincuentes lo que pueden ocasionar por querer robar. Pueden causar una desgracia muy grande, porque si le dan al conductor, pues hacen que el camión se estrelle”, se escucha a uno de los músicos a través de un video de Instagram.

La reacción de los fanáticos se ha hecho presente por todas las plataformas digitales, ya que decenas de internautas han expresado sus mejores deseos para todos los integrantes del grupo sinaloense.

“Bendiciones siempre en el camino, cuídense”, escribió una fanática de La Original Banda El Limón.

Ninguno de los integrantes de la agrupación salió herido; sin embargo hicieron un llamado a las autoridades para que su caso no quede impune.

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