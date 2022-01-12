Carlos Rivera conquista Instagram con FOTO desde el gimnasio.

Carlos Rivera inició el primer mes del año 2022 con el pie derecho y con una estricta rutina de ejercicio. El intérprete de Recuérdame posó con una camiseta blanca y guantes negros frente al espejo, pose que dejó con la boca abierta a sus admiradoras.

“¡Sin excusas! Arrancando el año con todo el ánimo”, escribió el cantante debajo de la foto que ganó más de 200 mil ‘Me Gusta’ y los comentarios de sus fans.

Tras unas merecidas vacaciones junto a su novia, nuestra querida Cynthia Rodríguez, en Tulum, Carlos Rivera regresó con más ánimo para trabajar en su físico y lucir fenomenal en sus proyectos de este 2022.

“Eres increíble”, “Estoy orgullosa de ti” y “Los bombones ya se toman fotos”, fueron algunos comentarios de las fanáticas del mexicano.

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Carlos Rivera vivió un inolvidable año 2021

El 2021 fue uno de los años más especiales en la vida de Carlos Rivera, pues concluyó con mucho éxito su tour Guerra a principios de diciembre.

El cantante ofreció su último concierto en la Arena CDMX, donde sus fans asistieron al evento que también se transmitió vía streaming.

“¡Dios! Gracias, gracias, gracias. Lo hemos vuelto a hacer. Soy el primer solista pop mexicano en llenar completamente la Arena CDMX en 360°. Esta guerra siempre se luchó con el mejor ejército. ¡No puedo estar más feliz!”, escribió el artista en una publicación de Instagram.

No fue el único logro de Carlos Rivera en el 2021, pues cerró el año con 486.1 millones de reproducciones en Spotify en 177 países.

A principios de diciembre de 2021, Rivera adelantó la llegada de nueva música en este año 2022.

“Este año que viene llega música inédita que me llena de emoción que puedan escuchar. Sigamos caminando juntos y compartiendo historias que nos hacen viajar a todas partes”, escribió el intérprete de Te Esperaba en sus redes sociales.

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