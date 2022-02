¿En qué afecta la guerra entre Rusia y Ucrania a México?

Una vez que ocurrió el ataque de Rusia en Ucrania, los usuarios de redes sociales se están preguntando cómo afectaría la guerra a México.

La guerra entre Rusia y Ucrania sería horrorífica, según EUA.

Sin duda, aumentarían los precios de los combustibles, la inflación e impactaría en el tipo de cambio del peso mexicano.

Y es que tan solo el petróleo Brent cuesta más de 90 dólares por barril y ya acumula un alza de 36 por ciento desde diciembre.

Los precios de los hidrocarburos aumentarían en los mercados internacionales, alimentando la inflación a nivel global y aumentando la posibilidad de alzas en las tasas de interés.

Otras posibles afectaciones a México

Otra afectación directa a México es la posible nueva recesión en Europa provocada por la suspensión del suministro de gas de Rusia al continente.

En tanto, El PIB de la Unión Europea representa aproximadamente la quinta parte del PIB mundial, por lo que sería muy probable que una caída repercutiera globalmente, incluyendo a México.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana desde Palacio Nacional que “estamos preparados para que no haya apagones, para que no falte la luz y que no aumente el precio”.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las planta de generación de energía eléctrica, que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, eso informarle a la gente, que ya tenemos ese plan para actuar”, añadió.

