Guillermo del Toro revela detalles exclusivos de su boda a Ventaneando.

Después de hacerse de dos Premios Oscar en 2018 por la cinta La Forma del Agua, ahora Guillermo del Toro está de vuelta al ruedo como director de la película El Callejón de las Almas Perdidas, que lleva a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe y un gran elenco al frente de esta historia que se aleja de los monstruos que han marcado la vida del cineasta mexicano, y que ya resuena fuerte para recibir nominaciones a los Premios de La Academia.

En exclusiva para Ventaneando, Guillermo del Toro habla sobre esta nueva cinta.

La realidad es que me interesaba mucho probar algo diferente en lugar de repetir lo que he hecho bastante tiempo

No quiere decir que abandono eso, creo que inmediatamente volveré a hacer monstruos, pero era interesantísimo para mí hacer un género como el cine negro que te permite examinar momentos de duda existencial. Habla de una ansiedad que se crea por el éxito, que es insaciable

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Guillermo del Toro habla de los retos de filmar en la pandemia

Guillermo del Toro contó cómo fue filmar El Callejón de las Almas Perdidas en medio de la pandemia de COVID-19.

Físicamente era como cuatro tallas más chiquito antes de la pandemia, ese fue el único efecto…

Habíamos filmado lo de dos o tres personajes, luego fuimos a donde están muchos extras en el carnaval, en el club, en la calle… los filmamos como una operación quirúrgica

Creamos un protocolo de sanidad y medicina muy preciso… normalmente dices ‘cámara y acción’, pero ahora decimos ‘cámara, mascarillas fuera y acción’. En lugar de decir ‘corte’, ahora se dice ‘corte, mascarillas de regreso’

Y aunque no dio muchos detalles de su boda durante la pandemia, el cineasta deja entrever que está muy contento.

Estoy muy contento. Pasamos por una pandemia, un rodaje y co-escribir un guión… son pruebas que son importantes

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