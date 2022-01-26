Vanessa Claudio reveló detalles de su experiencia en Turquía.
La actriz y conductora se mostró sumamente agradecida con TV Azteca por la oportunidad de salir y regresar con un gran proyecto en su carrera.
Este lunes tuvimos como invitada especial en nuestro foro a Vanessa Claudio, quien regresa a TV Azteca tras una gran experiencia en el extranjero.
Antes de contar su travesía por el viejo continente, la querida conductora de Al Extremo contó los inicios de su carrera en los medios de comunicación.
Inicié en el CEFAT. Primero empecé como reportera, acababa de llegar, hice un casting y luego... siempre he creído en la preparación y me recomendaron muchísimo el CEFAT, me mandaron y me encantó, fueron tres años de mi vida donde aprendí muchísimo con el maestro Quintanilla. Si te fijas, hoy en la televisión todos los grandes actores de todas las televisoras salieron del CEFAT
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La actriz y conductora aseguró que uno de los momentos más tristes de su carrera fue cuando tuvo que dejar México.
Yo lloré tanto cuando me fui de México, pero lloraba cada tres segundos porque aquí he creado una familia, no solamente en lo laboral, amistades, amigos, todo; pero también es un reto, sí quería hacerlo, quería aprender cosas nuevas y me sentí muy preparada. Como siempre digo, yo soñé mi país Puerto Rico y México me lo hizo realidad, entonces el salir, sí me costó trabajo, pero pues aprendí
Vanessa Claudio asegura que Turquía para ella fue una experiencia increíble en su vida profesional y personal.
Turquía también fue otra experiencia increíble, estuve de conductora en un programa. Es bien difícil cuando no estás apoyado de una televisora, ir sola a trabajar. Era una producción para once países de Latinoamérica, pero toda la producción era turca, era bien difícil comunicarse porque los traductores eran turcos que aprendieron español, realmente no tienen este sentido que tenemos del humor, ni nada. Aprendí que todo era muy rápido
Soy muy feliz, siempre le digo a la gente, uno tiene que estar feliz con lo que uno hace, con lo que uno es y yo debo decir mi soledad, también la disfruto bastante
Vanessa Claudio regresa a casa
Tras su gran aventura en Turquía, Vanessa Claudio agradece a TV Azteca por apoyarla en todo momento y recibirla de vuelta con un gran proyecto.
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Tienes que saber cómo irte de un lugar, yo siempre fui por todos los canales, hablé con todas las personas que siempre me dieron oportunidad aquí en TV Azteca. Cuando vino Turquía, yo me tomé una semana de vacaciones en México, porque trabajé acá muchísimo y también hablé con Sandra, me dijo: ‘Cuando regreses tenemos algo para ti’, me cumplieron, ahora estoy en Al Extremo