Frida Sofía podría tomar acciones legales contra el restaurante que la corrió.

La abogada Sandra Hoyos se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para revelar que Frida Sofía podría emprender acciones legales contra el restaurante Joia de Miami, Florida.

Recuérdese que la hija de Alejandra Guzmán fue detenida por alterar el orden público en el mencionado establecimiento de Estados Unidos, pero salió en libertad tras pagar una multa.

Frida no ha hecho una demanda civil en contra del restaurante hasta el momento, aunque sí ha dicho que tiene intención de hacerla por el obvio maltrato que sufrió cuando estaba forcejeando y le quitaron su teléfono

Según ella, violaron sus derechos en el momento en que le quitaron su celular y usaron algún tipo de uso excesivo de la fuerza, como dice ella y se muestran los moretones en sus brazos

Sandra Hoyos recomienda a Frida Sofía que se apoye de un representante legal para regresar por su celular al restaurante de Miami.

Lo más correcto es que vaya por el celular algún representante legal, porque se arriesga a que la acusen de hacer otro escándalo u otro problema

Te puede interesar: José Joel no descarta hacer las paces con Sergio Mayer tras polémica.

Frida Sofía teme a que el restaurante borre videos de los hechos

Sandra Hoyos confesó que el restaurante Joia grabó el momento del altercado, pero las evidencias podrían ser borradas por el mismo establecimiento.

Sabemos que el restaurante tiene cámaras, pero la pregunta del millón es: ¿Esas cámaras estarán disponibles como evidencias o no? Va a depender si le conviene o no le conviene al restaurante mantenerlas

Además, Sandra Hoyos expresó que la conducta desordenada es un delito menor de segundo cargo.

El reporte de incidentes de la policía da muy pocos detalles. Lo único que nos dice es que tuvo una conducta ‘desordenada’ en el restaurante y estaba alterando al restaurante en general. ¿Qué acto en específico? No se sabe

Por último, la experta en leyes confesó que los problemas legales en México con Enrique Guzmán, no afectarán a la reciente polémica de Frida.

La cuestión legal de México no se le va a sumar porque son cosas distintas…

También te puede interesar: Kumbia Kings conquista al público en su regreso a los escenarios.

