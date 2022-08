Sergio Mayer explota contra Natalia Subtil tras ser exhibido.

Luego de ser llamado “chismoso” por Natalia Subtil, Sergio Mayer responde a la actriz con un contundente mensaje en los medios de comunicación.

Natalia Subtil visitó nuestro foro para responderle a Sergio Mayer.

Mayer se dice cansado de los chantajes y falsas declaraciones de Natalia: “Una temporada sale y dice que siempre la apoyo... luego sale y dice que soy un metiche. Si soy un metiche, ¿por qué me habla para pedirme dinero? La he ayudado durante 5 o 6 años y ahí no soy metiche”, declaró a la prensa.

“Yo la apoyaba, pero llegó un momento en el que le dije ‘no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo'. Mi hijo me dijo que estaba dando esto, esto y esto... ya basta de tantos chantajes”, continuó.

Sergio Mayer niega que tiene manipulado a su hijo Sergio Mayer Mori, pues siempre ha respetado su independencia.

“Mi hijo se fue de la casa desde los 17 años, ¿por qué creen? Porque yo no tenía control sobre él. ¿De dónde voy a estar metiéndome en su vida privada si ni siquiera puedo llevar su vida personal y menos su carrera? Dice que yo lo manipulo... pero entonces sería su mánager y llevaría su carrea. No hay forma”, contó.

Sergio Mayer no cree que Natalia Subtil tiene depresión

Sergio Mayer responde a las declaraciones de Natalia Subtil, quien ha expresado tener depresión a raíz de sus problemas familiares y profesionales.

“Ella misma declaró que es depresiva y que no lleva a mi nieta a la escuela... yo tengo amigos que se han quitado la vida porque son depresivos. Como la veo toda coquetona, no la veo tan deprimida”, declaró a la prensa.

Natalia Subtil ha iniciado un enfrentamiento contra Sergio Mayer Mori, pues pelea por la manutención a su hija Mila, fruto de su romance con el actor de Rebelde.

