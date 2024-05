El paso del tiempo lleva a que se presenten ciertas situaciones que pueden no ser tan agradables y claro, una expresión de que hay señales no celebrables. Desde ese caso vale la pena ir conociendo sobre algunos aspectos que realmente sumen al caso así que pasemos a comentar cuáles son los hábitos que afectan tu memoria con el paso de los años.

Puede que te haya pasado que existan ciertos recuerdos que hayas olvidado o que confundas con otros. Es algo completamente normal y no es algo como para preocuparse. Ahora bien, si es cierto que a medida que envejeces la memoria se va tornando más frágil y no es común que sea una fortaleza entre las personas. Ahora bien, desde ese aspecto puedes ir enfrentando esa situación de diversas formas y sin duda que hacerte chequeos médicos puede realmente ser valioso. Agreguemos claro que hay ciertos recursos a considerar para hacerle frente a este problema así que vamos con estos consejos.

¿Cuáles son los hábitos que afectan tu memoria con el paso de los años?

Los especialistas en el tema coinciden en que no descansar lo suficiente termina por convertirse en un problema. La realidad es que a medida que los humanos envejecen tienden a dormir menos horas y a ello tenemos que agregar los problemas laborales como los económicos y de salud que puedan aquejar la calidad de tu sueño. Y la advertencia a considerar radica en que si una persona no duerme lo suficiente entonces la función frontal del cerebro se va reduciendo como también sucede con su nivel de tolerancia al estrés y por ello no es capaz de enfocarse debidamente. Por eso mejor dormir en dosis apropiadas pues con ello se facilita la retención de información que hayas aprendido recientemente y claro, te ahorras problemas no solo con la memoria sino otros que pueden relacionarse con tu salud.

Hacer varias tareas a la vez es una acción que realmente puede acarrear contratiempos. El por qué se explica en que la corteza prefrontal nos ayuda a centrarnos en lo que necesitamos hacer para alcanzar nuestros objetivos pero esto no va a poder suceder si saltas permanentemente de un objetivo hacia otro pues se van a grabar recuerdos fragmentados a partir de que vas a estar usando muchas funciones ejecutivas para gestionar el cambio entre una actividad y otra. Considera también que dentro de tu cerebro hay una competencia entre las neuronas que participan en las diferentes tareas y esa competencia es lo que nos dificulta realizar muchas cosas a la vez con eficiencia y calidad.

Y por último, caer en la monotonía no hace bien a tu memoria pues el cerebro de toda persona no está programado para recordar todo y en realidad es selectivo. La realidad es que los eventos o experiencias en las que tuviste sensaciones semejantes a la ira como al miedo, deseo, felicidad, sorpresa o emociones de esa índole que hayan liberado químicos como seretonina, adrenalina, dopamina o cortisol. Con esto tu corteza cerebral adquiere mayor plasticidad, la misma que es fundamental para la memoria. Por lo tanto, procura romper con la rutina y desarrolla acciones nuevas como también elimina aquellas acciones perjudiciales o que directamente ya no te generan aportes significativos a tu vida.